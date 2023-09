Veneza começará a cobrar taxa de visitação no próximo ano

VENEZA, ITÁLIA (Reuters) - Veneza planeja cobrar uma taxa de 5 euros por dia no próximo ano para tentar administrar o fluxo de turistas atraídos para seus canais históricos, informou a cidade nesta terça-feira.

A taxa será aplicada em caráter experimental por 30 dias no próximo ano, concentrando-se principalmente nos feriados da primavera e nos finais de semana do verão, quando o número de turistas atinge seu pico. Todos os visitantes com mais de 14 anos de idade terão que pagar.

O objetivo é encontrar "um novo equilíbrio entre os direitos daqueles que vivem, estudam ou trabalham em Veneza e aqueles que visitam a cidade", disse a conselheira de Turismo, Simone Venturini.