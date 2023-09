Armênia fará exercícios com tropas dos EUA na próxima semana, Rússia expressa preocupação

(Reuters) - A Armênia anunciou nesta quarta-feira que realizará um exercício militar conjunto com os Estados Unidos na próxima semana, uma medida que a Rússia disse ser motivo de preocupação.

O Ministério da Defesa da Armênia afirmou que o objetivo do exercício "Eagle Partner 2023", de 11 a 20 de setembro, é preparar suas forças para participar de missões internacionais de manutenção da paz.

Um porta-voz militar dos EUA disse que 85 soldados norte-americanos e 175 armênios participarão do exercício. Segundo ele, os norte-americanos - incluindo membros da Guarda Nacional do Kansas, que tem uma parceria de treinamento de 20 anos com a Armênia - estarão armados com rifles e não usarão armamento pesado.