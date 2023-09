Ataque russo deixa 16 mortos no leste da Ucrânia durante visita de Blinken a Kiev

O presidente Volodymyr Zelenskiy condenou o ataque, dizendo que um mercado, lojas e uma farmácia haviam sido atingidos na cidade industrial próxima ao campo de batalha.

"Esse mal russo precisa ser derrotado o mais rápido possível", disse Zelenskiy no aplicativo de mensagens Telegram.

"Quando alguém no mundo ainda tenta lidar com qualquer coisa russa, isso significa fechar os olhos para essa realidade. A audácia do mal. O descaramento da maldade. Desumanidade absoluta."

Mais tarde, ele afirmou em uma coletiva de imprensa em Kiev que acreditava ter sido um ataque deliberado a "uma cidade pacífica".

"Esse é mais um ataque terrorista da Federação Russa. Eles atingiram deliberadamente o mercado", disse ele.

Kostiantynivka, que tinha uma população de cerca de 70.000 habitantes antes da invasão russa há 18 meses, fica a cerca de 30 km da cidade devastada de Bakhmut, onde os combates têm sido intensos há meses.