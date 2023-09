Bispos católicos ucranianos criticam papa por comentários sobre Rússia

No centro da disputa estão as falas que o papa fez aos jovens católicos russos em uma videoconferência em 25 de agosto. Ele falou sobre os antigos czares Pedro 1º e Catarina 2ª -- ambos os quais expandiram o território russo -- e disse aos ouvintes que eles eram os herdeiros do "grande império russo".

Os comentários causaram um alvoroço na Ucrânia porque o presidente russo Vladimir Putin invocou os legados dos dois monarcas russos para justificar sua invasão da Ucrânia e a anexação de parte de seu território.

Por outro lado, os comentários foram bem recebidos pelo Kremlin, que elogiou o papa pelo que disse ser o seu conhecimento da história russa.

Segundo o comunicado dos bispos ucranianos, os prelados "expressaram a dor, o sofrimento e uma certa decepção do povo ucraniano" com as falas papais.

Há dois dias, falando a repórteres a bordo de seu avião que retornava de uma viagem à Mongólia, Francisco reconheceu que seus comentários sobre a Rússia foram mal formulados e disse que sua intenção era lembrar os jovens russos de uma grande herança cultural e não de uma herança política e imperial.

O comunicado dos bispos afirma que eles disseram ao papa que certas declarações e gestos da “Santa Sé e de Vossa Santidade são dolorosos e difíceis para o povo ucraniano, que atualmente sangra na luta pela sua dignidade e independência”.