Blinken visita Ucrânia em demonstração de apoio durante contraofensiva

"Queremos garantir que a Ucrânia tenha o que precisa, não apenas ter sucesso na contraofensiva, mas também ter o que precisa a longo prazo, para garantir que tenha um forte poder de dissuasão", disse Blinken ao lado de Kuleba.

"Também estamos determinados a continuar a trabalhar com nossos parceiros à medida que eles constroem e reconstroem uma economia forte, uma democracia forte."

Autoridades norte-americanas disseram, segundo a mídia, que a contraofensiva ucraniana tem sido muito lenta e prejudicada por táticas ruins - críticas que irritaram as autoridades ucranianas e levaram Kuleba a dizer aos críticos para "calarem a boca".

A Ucrânia retomou mais de uma dúzia de vilarejos e pequenos assentamentos em sua ofensiva. Mas o avanço em direção ao território controlado pela Rússia foi retardado por campos minados e trincheiras, e os ataques aéreos russos continuaram em toda a Ucrânia, com Kiev sendo atacada poucas horas antes da chegada de Blinken.

Autoridades norte-americanas não criticaram publicamente as táticas militares da Ucrânia e, na semana passada, disseram ter visto um notável progresso ucraniano nas 72 horas anteriores de seu avanço no sudeste do país.

A fonte do Departamento de Estado afirmou que Washington quer discutir como a contraofensiva está indo e avaliar as necessidades do campo de batalha, bem como quaisquer medidas que possam ser necessárias para reforçar a segurança energética da Ucrânia antes do inverno.