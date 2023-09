China alerta contra "nova Guerra Fria" durante cúpula do Sudeste Asiático

A Asean, que alertou sobre o perigo de ser arrastada para as disputas das grandes potências, também está realizando conversas mais amplas com Li, a vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, e líderes de países parceiros, incluindo Japão, Coreia do Sul, Austrália e Índia.

Nem o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, nem seu colega chinês, Xi Jinping, participam do encontro.

No topo da agenda das reuniões em Jacarta está a preocupação com a atividade cada vez mais assertiva da China no Mar do Sul da China, um importante corredor comercial no qual vários membros da Asean têm reivindicações territoriais conflitantes com as da China.

Em comentários no início de sua reunião com os líderes da Asean, Kamala disse que os Estados Unidos estão comprometidos com a região.

"Os Estados Unidos têm um compromisso duradouro com o Sudeste Asiático e, de forma mais ampla, com o Indo-Pacífico", disse ela.

Kamala também disse que os EUA continuarão a pressionar a junta de Mianmar para acabar com a "violência horrível" que eclodiu desde um golpe militar em 2021.