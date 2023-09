Dinossauro "bizarro", parecido com um pássaro, de pernas longas, encanta cientistas

Se o Fujianvenator, com a sua curiosa mistura de características esqueléticas, deve ser classificado como uma ave ou não, depende de como se define uma ave, de acordo com o líder do estudo Min Wang, paleontólogo do Instituto de Paleontologia de Vertebrados e Paleoantropologia da Academia Chinesa de Ciências.

Perguntado sobre uma palavra para descrever o Fujianvenator, Wang respondeu: “Eu diria 'bizarro'. O Fujianvenator está longe de ser semelhante a qualquer ave moderna.”

Um evento notável na evolução dos dinossauros ocorreu quando pequenos dinossauros bípedes com penas, de uma linhagem conhecida como terópodes deram origem a aves no final do Jurássico, com a ave mais antiga conhecida -- o Archaeopteryx -- datando de cerca de 150 milhões de anos atrás na Alemanha.

O Fujianvenator é membro de um grupo chamado avialans que inclui todas as aves e seus parentes mais próximos de dinossauros não-aviários, disse Wang. Apesar do seu início modesto, as aves sobreviveram à colisão de asteróides que condenou os seus camaradas dinossauros não-aviários há 66 milhões de anos.

O fóssil de Fujianvenator, descoberto em outubro passado, está bastante completo, mas não possui o crânio do animal e partes das patas, dificultando a interpretação da sua dieta e estilo de vida.

O osso da parte de baixo da perna do Fujianvenator -- a tíbia -- era duas vezes mais longo que o osso da coxa -- o fêmur. Tais dimensões são únicas entre os terópodes, um grupo que inclui todos os dinossauros carnívoros, como o Tiranossauro e vários outros. Ele também tinha uma longa cauda ossuda.