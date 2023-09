ESPECIAL-Greening se espalha nos laranjais do Brasil, ameaça safras futuras e vitamina preços

"É extremamente fundamental que os citricultores adotem imediatamente as medidas recomendadas para o controle correto do psilídeo", disse o pesquisador do Fundecitrus Renato Bassanezi, lembrando que somente na última safra a queda prematura de frutos por greening foi de 21,9 milhões de caixas de laranja.

Questionado sobre as estimativas dos consultores, o diretor-executivo da associação de exportadores de suco CitrusBR, Ibiapaba Netto, disse que com o avanço da doença "é natural tentar estimar as perdas, mas é muito difícil chegar num número porque há outros fatores que influenciam a safra", como clima na florada.

A CitrusBR, representante das gigantes do setor, como Citrosuco, Cutrale e Louis Dreyfus Company, reportou na semana passada que os estoques brasileiros de suco de laranja atingiram uma mínima histórica de 84,74 mil toneladas em 30 de junho, com uma restrição da oferta da fruta após safras afetadas pelo clima e também por doenças citrícolas como o greening.

PREÇO ALTO SEGURA ERRADICAÇÃO

Os preços do suco de laranja congelado e concentrado estão próximos dos maiores patamares dos mais de 50 anos da história de negociação da commodity na bolsa de Nova York, acima de 3,30 dólares por libra-peso, com uma alta de mais de 60% no acumulado do ano, refletindo a situação da oferta no Brasil nos últimos tempos, assim como a queda na safra da Flórida.

A tradicional região citrícola dos Estados Unidos também tem enfrentado graves efeitos do greening, assim como o impacto do furacão Ian, conjuntura que reduziu a safra do Estado norte-americano em mais de 60%, para 15,8 milhões de caixas em 2022/23.