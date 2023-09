EUA aplicam sanções a vice-líder paramilitar do Sudão por violação de direitos humanos

Por Michelle Nichols

DJAMENA (Reuters) - Os Estados Unidos estão impondo sanções ao vice-líder das Forças de Apoio Rápido do Sudão (RSF, na sigla em inglês) por causa de abusos de direitos humanos por parte da unidade paramilitar, anunciou o enviado do país à Organização das Nações Unidas (ONU) durante uma viagem à fronteira do Chade com o Sudão nesta quarta-feira.

A medida para atingir Abdelrahim Dagalo -- irmão do comandante da RSF, Mohamed Hamdan Dagalo, conhecido como Hemedti -- é o uso de sanções de maior visibilidade desde o início do conflito entre a RSF e o Exército sudanês, em meados de abril, e uma aparente resposta à dramática violência observada em Darfur Ocidental, que a RSF é acusada de perpetrar juntamente com milícias aliadas.