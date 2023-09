Juiz de caso de Trump na Geórgia se diz "muito cético" sobre julgamento coletivo

Por Jack Queen

(Reuters) - Um juiz do Estado norte-americano da Geórgia disse nesta quarta-feira que está “muito cético” de que Donald Trump e outros 18 co-réus possam ser julgados juntos já no mês que vem, em um amplo processo criminal que os acusa de conspirar para reverter a derrota eleitoral de 2020 do ex-presidente dos EUA.

O juiz do Tribunal Superior do Condado de Fulton Scott McAfee deu aos promotores dez dias para explicar como eles “poderiam manter esses réus juntos” com uma montanha de questões jurídicas pendentes e um prazo para um julgamento rápido já no próximo mês.