Kosovo permanece "altamente volátil" após confrontos de maio, diz comandante da Otan

BRUXELAS (Reuters) - O Kosovo permanece “altamente volátil”, embora a situação de segurança tenha se acalmado após um salto na violência em maio, disse nesta quarta-feira o comandante das tropas lideradas pela Otan no país dos Bálcãs.

Mais de 90 soldados da tropa de manutenção da paz da Otan ficaram feridos nos confrontos com manifestantes sérvios no norte do Kosovo, segundo a Otan. Cerca de 50 manifestantes também se feriram.

Os confrontos eclodiram após prefeitos de etnia albanesa tomarem posse em cidades do norte, após eleições locais nas quais a participação foi de apenas 3,5% devido a um boicote dos sérvios.