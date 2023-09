Lula aproveita pronunciamento de 7 de setembro para balanço do governo e defender união

Lula lembrou de programas já lançados pela gestão, caso do Novo PAC e do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, e comemorou a aprovação no Congresso do novo arcabouço fiscal.

O presidente também fez uma defesa da democracia, da soberania e da união como pilares do país.

"A independência do Brasil ainda não está terminada. Ela precisa ser construída a cada dia, por todos nós, sobre três grandes alicerces: democracia, soberania e união", afirmou.

Mencionou, ainda, sua determinação em manter o diálogo com o Legislativo, o Judiciário, prefeitos, governadores e partidos políticos.

"O entendimento voltou a ser palavra de ordem."