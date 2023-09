Mês passado foi agosto mais quente já registrado, 3º mês consecutivo de recorde

AMSTERDÃ (Reuters) - O mês passado foi o agosto mais quente já registrado em todo o mundo, o terceiro mês consecutivo a estabelecer esse recorde após os meses de junho e julho mais quentes de todos os tempos, informou o painel de mudanças climáticas Copernicus, da União Europeia, nesta quarta-feira.

Estima-se que agosto tenha sido cerca de 1,5 grau Celsius mais quente do que a média pré-industrial do período de 1850 a 1900. Prosseguir com os esforços para limitar o aumento da temperatura global a 1,5 grau Celsius é uma promessa central do acordo internacional de Paris sobre mudanças climáticas adotado por 196 países em 2015.

Julho de 2023 continua sendo o mês mais quente já registrado, enquanto o recorde de agosto torna o verão do hemisfério norte o mais quente desde o início dos registros em 1940.