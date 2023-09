Rússia fez ataques muito próximos à fronteira com Romênia, diz presidente romeno

"Posso dizer que nenhuma peça, nenhum drone e nenhuma parte de um dispositivo aterrissou na Romênia", acrescentou, de acordo com uma tradução da emissora romena Digi TV.

Moscou tem realizado ataques aéreos de longo alcance contra alvos na Ucrânia desde o início de sua invasão no ano passado. Desde julho, quando Moscou abandonou um acordo que suspendia um bloqueio russo de fato aos portos ucranianos do Mar Negro, tem atacado repetidamente os portos fluviais ucranianos que ficam do outro lado do Danúbio, a partir da Romênia.

A Ucrânia relatou que armas russas suspeitas sobrevoaram ou caíram em seus vizinhos, incluindo membros da Otan, várias vezes durante a guerra.

(Reportagem de Alan Charlish em Varsóvia)