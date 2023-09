Scholz pede que Alemanha se una para eliminar "mofo" econômico

Por Sarah Marsh e Andreas Rinke

BERLIM (Reuters) - O chanceler alemão, Olaf Scholz, fez um apelo nesta quarta-feira para que coalizão governista, oposição democrática e autoridades locais se unam para superar o "mofo da burocracia, a aversão ao risco e o desânimo" que se espalhou pela maior economia da Europa nos últimos anos.

O chanceler anunciou um novo "pacto com a Alemanha" com um pacote de medidas que visa reduzir a burocracia, acelerar os processos de aprovação para novas construções e digitalizar o acesso dos cidadãos aos principais serviços do governo.