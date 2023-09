Ciclone mata ao menos 27 no Rio Grande do Sul em pior tragédia climática da história do Estado

(Reuters) -Os fortes temporais causados por um ciclone extratropical que chegou na segunda-feira ao Rio Grande do Sul provocaram a morte de ao menos 27 pessoas e deixaram milhares de desabrigados e desalojados, no que já é a pior tragédia climática do Estado, de acordo com informações do governo gaúcho divulgadas nesta quarta-feira.

O número de mortos pelos temporais deve aumentar nas próximas horas, enquanto os trabalhos de resgate continuam, e o governador do Estado, Eduardo Leite (PSDB), manifestou preocupação com a previsão de mais chuvas para o Estado ainda nesta quarta e na quinta-feira.

"Agora o foco é resgatar as pessoas, há muitas famílias ainda sobre telhados de casas. Depois de ter atingido o Vale do Taquari, nos municípios de Muçum, Roca Sales, Encantado, Lajeado que foram especialmente atingidos e onde a gente teve um volume de mortes já confirmadas que é a maior já registrada em um evento climático no Estado do Rio Grande do Sul", disse Leite em entrevista à GloboNews.