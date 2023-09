Suprema Corte mantém direito ao aborto no México e abre caminho para acesso em rede federal

Por Gabriella Borter

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - A Suprema Corte do México derrubou nesta quarta-feira uma lei federal que criminalizava o aborto, reafirmando uma decisão anterior de que as penalidades criminais para o ato são inconstitucionais e permitindo que o sistema federal de saúde ofereça serviços.

O mais alto tribunal do México, composto por onze juízes, declarou que as penas criminais para o aborto eram inconstitucionais em 2021, mas a decisão só se aplicava ao Estado de Coahuila, no norte do país, onde o caso teve origem.