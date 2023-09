Trump é considerado responsável por difamação de jornalista nos EUA

Trump recorreu do veredito do júri de 9 de maio, assim como da recusa de Kaplan em 29 de junho em rejeitar o processo atual, no Tribunal de Recursos do 2º Circuito dos EUA, em Manhattan.

Separadamente, ele também se declarou inocente de quatro acusações criminais federais e estaduais distintas, duas delas por tentativa de reverter sua derrota nas eleições de 2020.

Apesar das acusações, Trump, de 77 anos, tem uma liderança dominante na disputa pela nomeação presidencial republicana de 2024.

Ex-colunista da revista Elle, Carroll, de 79 anos, está pedindo mais de 10 milhões de dólares em indenizações pela negação de Trump, em junho de 2019, de que ele a estuprou no provador de uma loja de departamentos Bergdorf Goodman, em Manhattan, em meados da década de 1990.

Trump afirmou que nunca conheceu Carroll e que ela inventou o episódio para aumentar as vendas de seu livro de memórias, dizendo que a obra "deveria ser vendida na seção de ficção" e que era "uma vergonha absoluta ela ter permissão para fazer isso".

Na decisão de 25 páginas, Kaplan disse que o veredito do júri em 9 de maio eliminou a necessidade de rejulgar o suposto abuso sexual.