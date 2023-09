Ambientalistas dão tortada em presidente da Ryanair em Bruxelas

A Ryanair é a maior companhia aérea europeia em número de passageiros, e está transportando 20% mais pessoas do que antes da pandemia de Covid-19. O think tank Transport & Environment (T&E), com sede em Bruxelas, calcula que a empresa emitiu 13,3 toneladas de CO2 em 2022, sendo assim a companhia aérea que mais polui no continente.

A Ryanair se defende dizendo que é uma das companhias aéreas mais eficientes do mundo, devido ao grande número de passageiros que leva em cada avião, com alta taxa de ocupação. A empresa planeja fazer 12,5% dos seus voos usando combustível sustentável de aviação até 2030.

“Minha única reclamação é a de que o creme era artificial e pouco saboroso”, brincou O'Leary após o protesto.

Ele está em Bruxelas para apresentar uma petição com 1,5 milhão de assinaturas a Von der Leyen, exigindo que voos possam cruzar o espaço aéreo francês durante as greves dos controladores de tráfego aéreo do país.

(Reportagem adicional de Julia Payne)