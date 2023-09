China diz que 90 países confirmaram presença em encontro da iniciativa Cinturão e Rota

O Ministério das Relações Exteriores da China informou que o país assinou documentos da cooperação Cinturão e Rota com mais de 150 países e 30 organizações internacionais, de acordo com a Xinhua.

“Na última década, a cooperação Cinturão e Rota atingiu resultados frutíferos”, afirmou o porta-voz da pasta, Wang Wenbin, em entrevista coletiva recente, acrescentando que o ministério estabeleceu mais de 3.000 projetos de cooperação que somaram quase 1 trilhão de dólares de investimento, de acordo com a imprensa estatal.

Críticos dizem que a iniciativa, que tem como ideia recriar a antiga Rota da Seda para melhorar a infraestrutura global do comércio, é uma ferramenta para que o presidente da China, Xi Jinping, aumente a influência geopolítica e econômica da nação.

O debate sobre a dependência econômica do Ocidente em relação à China jogou uma sombra sobre as relações comerciais com Pequim. A Itália, única nação do G7 a também fazer parte do Cinturão e Rota, disse que a decisão do governo anterior de se juntar ao grupo foi “atroz”.

(Reportagem de Andrew Hayley)