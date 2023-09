China pode estar por trás de contas falsas que influenciam eleitores dos EUA, diz Microsoft

(Reuters) - Pesquisadores da Microsoft disseram nesta quinta-feira que descobriram o que acreditam ser uma rede de contas falsas em redes sociais controladas pela China com o objetivo de influenciar eleitores norte-americanos por meio de inteligência artificial.

Um porta-voz da embaixada chinesa em Washington disse que acusar a China de usar IA para criar contas falsas nas redes sociais era “algo cheio de preconceito e mera especulação maldosa”, além de defender que o país advoga pelo uso seguro da inteligência artificial.

Em um novo estudo, a Microsoft afirmou que as contas de redes sociais eram parte de uma suposta operação de informação chinesa. A campanha tem paralelos com atividades que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos atribuiu a “um grupo de elite dentro do Ministério de Segurança Pública (da China)”, disse a Microsoft.