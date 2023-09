Depois de favelas e macacos, Délhi remove cães das ruas para cúpula do G20

O encontro do G20 levará a maior delegação de líderes mundiais da história à capital indiana. Entre os presentes estarão o presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Joe Biden; o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak; o príncipe saudita, Mohammed Bin Salman; o premiê canadense, Justin Trudeau; e o seu par japonês, Fumio Kishida.

As autoridades da capital negam que a remoção tenha a ver com o encontro. Contudo, ambulâncias que estão sendo usadas na captura dos animais foram vistas pela Reuters e exibiam uma placa que dizia: “A serviço do G20”.

O território da capital possui mais de 60 mil cães de rua, de acordo com dados do governo. Eles são alimentados e cuidados pela população de mais de 20 milhões de pessoas, mas casos de ataque contra humanos são raros.

A prefeitura emitiu em agosto uma ordem para remover os cachorros “das proximidades de locais proeminentes à vista do encontro do G20”. A ordem, porém, foi retirada dois dias depois, em meio a críticas. Mais de mil animais já foram capturados em regiões próximas do aeroporto e do local do encontro.

Testemunhas da Reuters viram a prefeitura removendo cães usando varas com um laço em uma das pontas. Em seguida, os animais eram arrastados para as ambulâncias.

“O que a Índia está fazendo é irônico, dado que o tema do G20 é uma terra, uma família, um futuro. É hipócrita falar de um futuro compartilhado quando não damos espaço nem para os nossos co-seres”, disse Ambika Shukla, da organização não-governamental People for Animals.