Exportações e importações da China voltam a cair, mas surgem sinais de estabilização

Por Joe Cash

PEQUIM (Reuters) - As exportações e importações da China voltaram a cair em agosto, uma vez que as pressões simultâneas da queda da demanda no exterior e dos fracos gastos dos consumidores no país pressionaram as empresas da segunda maior economia do mundo, embora as quedas tenham sido mais lentas do que o esperado.

Embora os números do comércio internacional chinês sigam uma série de outros indicadores que mostram uma possível estabilização na desaceleração da China, eles continuam muito aquém do crescimento que os economistas previram no início deste ano, quando o governo abandonou suas rígidas restrições da Covid.