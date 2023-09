Japão lança com sucesso espaçonave de exploração lunar

Por Kantaro Komiya

TÓQUIO, 7 Set (Reuters) – O Japão lançou nesta quinta-feira uma espaçonave de exploração lunar acoplada a um foguete japonês com o intuito de se tornar, no início do próximo ano, o quinto país a aterrissar na Lua.

A Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial (Jaxa, na sigla em inglês) afirmou que o foguete H-IIA decolou como planejado a partir do centro espacial Tanegashima, no sul do país. Depois, ele soltou com sucesso a nave de exploração lunar "Smart Lander for Investigating Moon" (Slim).