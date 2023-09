Lula exalta 7 de Setembro tranquilo como "show de democracia, soberania e união"

Medidas de segurança foram preparadas para conter possíveis protestos de apoiadores de Bolsonaro, depois que bolsonaristas radicais invadiram as sedes dos Poderes em 8 de janeiro uma semana após Lula tomar posse, mas nenhuma grande manifestação foi registrada pela manhã.

"Feliz de assistir a um desfile de 7 de Setembro tão bonito como o de hoje. Show de democracia, soberania e união. Um bom feriado de Independência a todos. Viva o Brasil", escreveu Lula na rede social X, anteriormente conhecida como Twitter.

Em um pronunciamento televisionado na noite de quarta-feira, Lula exaltou as conquistas de seus primeiros oito meses no cargo -- incluindo o forte crescimento econômico -- e pediu unidade após a eleição do ano passado.

"A independência do Brasil ainda não está terminada. Ela precisa ser construída a cada dia, por todos nós, sobre três grandes alicerces: democracia, soberania e união", afirmou.

Lula tem procurado reconstruir a confiança entre seu governo e as Forças Armadas depois de remover vários militares de suas equipes de segurança na sequência da invasão do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal (STF) por apoiadores de Bolsonaro que estavam acampados em frente ao quartel-general do Exército.

No ano passado, durante o bicentenário do Dia da Independência, o então presidente e candidato à reeleição Bolsonaro transformou as comemorações do 7 de Setembro em demonstrações de força para sua campanha ao levar milhares de apoiadores para as ruas em atos eleitorais nos quais atacou Lula e lançou críticas contra a cúpula do Judiciário.