Otan nega ter indicações de ataque intencional da Rússia na Romênia

BRUXELAS (Reuters) - A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) não encontrou indícios de que os destroços de um drone achados em território romeno tenham sido causados por um ataque deliberado da Rússia ao país, afirmou nesta quinta-feira o chefe da aliança militar.

A Ucrânia afirmou na segunda-feira que os drones foram detonados na Romênia durante uma ofensiva aérea noturna da Rússia a um porto ucraniano no Rio Danúbio. Os ataques na região aumentaram desde julho, quando Moscou abandonou um acordo que acabava com o bloqueio russo a portos ucranianos no Mar Negro. Autoridades romenas negaram inicialmente as alegações da Ucrânia, mas mudaram de discurso na quarta-feira, com o ministro da Defesa, Angel Tilvar, dizendo que partes do que poderia ser um drone russo caíram efetivamente em solo romeno. “Não temos informações indicando um ataque intencional da Rússia, e estamos esperando pelo resultado das investigações”, disse o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, a parlamentares da União Europeia.

“Isso demonstra os riscos de incidentes e acidentes. Seja qual for o resultado da investigação, o que vemos claro são muitos combates e ataques aéreos próximos à fronteira da Otan”, acrescentou. A Rússia realiza ataques aéreos contra a Ucrânia desde que invadiu o país vizinho no ano passado, e Kiev informou sobre supostos armamentos russos voando ou caindo em territórios de países vizinhos. No incidente mais sério do tipo, duas pessoas morreram na Polônia quando um míssil caiu perto da fronteira, em novembro passado. A Polônia e a Otan informaram que se tratava de um míssil ucraniano de defesa aérea. (Reportagem de Sabine Siebold e Marine Strauss, reportagem adicional de Alan Charlish, em Varsóvia)