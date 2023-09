Pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA caem; produtividade é revisada para baixo no 2º tri

Os pedidos contínuos, vistos por alguns economistas como um indicador de contratação, subiram notavelmente do ano passado até o início de abril, quando ficaram acima de 1,85 milhão. Desde então, entretanto, eles diminuíram e permanecem baixos em relação aos padrões históricos.

Um relatório separado do Departamento do Trabalho mostrou que a produtividade dos trabalhadores no segundo trimestre não foi tão forte quanto relatado inicialmente.

A produtividade não agrícola -- que mede a produção por hora por trabalhador -- aumentou a uma taxa anualizada de 3,5% no período de abril a junho, contra -1,2% nos três primeiros meses do ano. A produtividade do segundo trimestre havia sido inicialmente estimada em 3,7%, a mais forte desde o terceiro trimestre de 2020.

(Reportagem de Dan Burns)