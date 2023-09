Tempestade atinge a Grécia, deixa vítimas e primeiro-ministro adia discurso

“A prioridade absoluta do mecanismo estatal neste momento é o resgate e a evacuação das pessoas das áreas afetadas”, disse o porta-voz do governo, Pavlos Marinakis, em coletiva de imprensa.

“O nosso país enfrenta pelo terceiro dia um fenômeno diferente de qualquer outro que vimos no passado”, disse Marinakis, antes de anunciar que o principal discurso de política econômica do líder eleito recentemente acontecerá no meio da próxima semana, em vez de sábado.

A cidade portuária de Volos, na Grécia continental, a área montanhosa próxima de Pelion e as cidades de Karditsa e Trikala estavam entre as áreas mais atingidas.

As fortes chuvas, que ocorreram dias depois de um incêndio mortal de duas semanas ter sido extinto no norte, transformaram muitas aldeias na área baixa de Karditsa, na planície continental da Tessália, em um lago.

