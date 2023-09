Ucrânia lamenta 16 mortos em ataque russo que atingiu mercado no leste do país

Por Vitalii Hnidyi

KOSTIANTYNIVKA, Ucrânia (Reuters) - Moradores ainda atordoados deixavam flores em um memorial improvisado na cidade de Kostiantynivka, no leste da Ucrânia, nesta quinta-feira, enquanto lamentavam as mortas de 16 pessoas em um ataque russo no dia anterior.

Alguns paravam para olhar os restos carbonizados de quiosques e tendas no mercado central que foram destruídos por uma enorme explosão, que as autoridades disseram ter sido causada por um míssil russo.