Xi visita área atingida por enchentes no nordeste da China após evitar cúpulas internacionais

Ao inspecionar as plantações de arroz e as casas danificadas em Longwangmiao, uma região atingida pelos resquícios do super tufão Doksuri, Xi faltou a uma cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático na Indonésia nesta semana. Ele também perderá a chance, no sábado e no domingo, de se reunir com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em uma cúpula do G20 na Índia.

Mas Xi participou de uma reunião no final de agosto com os líderes do grupo Brics das principais economias emergentes -- Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul -- na África do Sul.

A China não explicou por que Xi, que participou de todas as cúpulas do G20 desde que assumiu o cargo há mais de uma década, não estava liderando a delegação de Pequim em Nova Délhi desta vez. O governo chinês disse apenas que o primeiro-ministro Li Qiang representará a China.

A Reuters informou anteriormente, citando diplomatas estrangeiros na China, que a ausência de Xi no próximo G20 poderia ser um sinal da crescente frieza de Pequim com o Ocidente e seus aliados.

Alguns líderes ocidentais, como o presidente francês, Emmanuel Macron, e autoridades sêniores, incluindo o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, tiveram que ir à China este ano para ver Xi.

Falando aos residentes de Longwangmiao, Xi disse que estava preocupado com os locais atingidos por desastres, sugerindo que suas preocupações domésticas superam as internacionais.