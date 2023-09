Ataques aéreos russos na Ucrânia deixam 4 mortos e dezenas de feridos

A quarta morte ocorreu em um ataque de míssil que reduziu a escombros um prédio da administração da polícia na cidade central de Kryvyi Rih, onde Zelenskiy nasceu.

O ministro do Interior, Ihor Klymenko, afirmou inicialmente que um policial havia sido morto, mas as autoridades disseram posteriormente que a vítima era um segurança particular.

Klymenko disse que 54 pessoas também ficaram feridas no ataque, que, segundo as autoridades, danificou prédios administrativos, 17 blocos de edifícios, quatro casas particulares e um prédio religioso.

"Há muito trabalho - o inimigo causou muitos problemas na cidade", disse o governador regional Serhiy Lysak.

Ele postou fotos no aplicativo de mensagens Telegram mostrando equipes de resgate vasculhando os escombros, outros trabalhadores trazendo materiais para iniciar os reparos e voluntários distribuindo chá e biscoitos aos moradores. Um grande incêndio foi extinto.

A Rússia também realizou seu quinto ataque com drones nesta semana na região de Odessa, que abriga os portos ucranianos no Mar Negro e no Rio Danúbio, usados para exportar grãos e outros produtos agrícolas.