Brasil e mais 16 países enviam carta contra lei antidesmatamento da União Europeia

Por Maria Carolina Marcello

BRASÍLIA (Reuters) - O Brasil e mais 16 países em desenvolvimento enviaram na quinta-feira uma carta a autoridades europeias manifestando "preocupações" em relação à chamada lei antidesmatamento do bloco e pedindo que seja mantido "diálogo efetivo" com países produtores, informou o Ministério das Relações Exteriores nesta sexta-feira em nota à imprensa.

A carta conjunta dos 17 signatários foi enderaçada a autoridades como a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, e tem a intenção de "evitar rupturas no comércio e ônus excessivo para produtores de bens agrícolas e derivados abrangidos pela medida", segundo o Itamaraty.