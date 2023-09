CIA busca recrutar autoridades russas com vídeo sobre a verdade

“Eu insisti com todos que era inescrupuloso distorcer a verdade nos relatórios, mas aqueles que subiram na hierarquia foram aqueles que fizeram exatamente isso”, diz a voz em russo.

“Antes eu acreditava que a verdade tinha algum valor”, mostra o vídeo, enquanto o ator que interpreta a autoridade russa entra em um prédio do governo do país e mostra seu crachá acima do brasão com uma águia de duas cabeças da Rússia.

“Aqueles ao seu redor podem não querer ouvir a verdade. Mas nós queremos”, diz o vídeo, antes de detalhar as formas de entrar em contato com a CIA, que tem sede em Langley, Virgínia. "Integridade tem recompensas."

Depois de grandes fracassos nos ataques de 11 de Setembro de 2001 e na guerra no Iraque, as agências de espionagem dos EUA e do Reino Unido reivindicaram uma vitória da inteligência em relação à invasão russa da Ucrânia, avisando com bastante antecedência sobre os planos do Kremlin.