Coreia do Norte revela primeiro submarino tático com armas nucleares

Analistas disseram que a embarcação parece ser um submarino modificado da classe Romeo da era soviética, que a Coreia do Norte adquiriu da China na década de 1970 e começou a produzir internamente. Seu projeto, com 10 escotilhas de tubos de lançamento, mostra que provavelmente está armado com mísseis balísticos e mísseis de cruzeiro, disseram os analistas.

Mas essas armas não agregarão muito valor às forças nucleares terrestres mais robustas da Coreia do Norte, porque os submarinos antigos usados como núcleo do novo projeto são relativamente barulhentos, lentos e têm alcance limitado, o que significa que podem não sobreviver tanto tempo durante uma guerra, disse Vann Van Diepen, ex-especialista em armas do governo dos Estados Unidos que trabalha com o projeto 38 North em Washington.

"Quando essa coisa for implantada em campo, ela será bastante vulnerável à guerra antissubmarina aliada", afirmou ele. "Portanto, acho que, do ponto de vista militar, isso não faz muito sentido."

Os militares da Coreia do Sul disseram que o submarino não parecia estar pronto para operações normais e que havia sinais de que a Coreia do Norte estava tentando exagerar suas capacidades.

Na cerimônia de lançamento, Kim disse que equipar a Marinha com armas nucleares é uma tarefa urgente e prometeu mais embarcações submarinas e de superfície equipadas com armas nucleares táticas para as forças navais, informou a agência de notícias KCNA.

"A cerimônia de lançamento do submarino anunciou o início de um novo capítulo para reforçar a força naval da RPDC", disse a KCNA, usando as iniciais do nome oficial do país, República Popular Democrática da Coreia.