Grande júri da Geórgia recomendou acusações contra três senadores em caso contra Trump

Todos os 19 réus se declararam inocentes. Tal como acontece com os seus outros três processos criminais, Trump negou qualquer irregularidade e disse ser vítima de perseguição política.

Apesar dos seus problemas jurídicos, ele continua a ser o principal candidato à indicação presidencial republicana para as eleições do próximo ano.

O relatório especial do grande júri permaneceu secreto a pedido de Willis enquanto ela determinava quais acusações apresentar. Com as acusações emitidas, escreveu o juiz do Tribunal Superior do Condado de Fulton, Robert McBurney, em uma ordem na semana passada, não há mais razão para mantê-lo privado do público.