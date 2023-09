Hong Kong e cidade chinesa de Shenzhen são inundadas por chuva recorde

O clima extremo também levou caos para a cidade chinesa vizinha de Shenzhen, um centro tecnológico com mais de 17,7 milhões de pessoas, com negócios e linhas de transporte em todo o Delta do Rio das Pérolas, economicamente importante, gravemente afetados.

"Nunca vi cenas como essa antes. Mesmo durante os tufões anteriores, nunca foi tão grave. É muito assustador", disse a enfermeira assistente de Hong Kong Connie Cheung, de 65 anos.

A chuva torrencial foi provocada pelo Haikui, um tufão que atingiu a província chinesa de Fujian na terça-feira. Embora tenha se enfraquecido posteriormente e se tornado uma depressão tropical, suas nuvens de movimento lento despejaram grandes volumes de precipitação em áreas ainda encharcadas pela chuva de um supertufão ocorrido uma semana antes.

A agência meteorológica de Hong Kong emitiu seu alerta mais alto de tempestade na sexta-feira. Segundo o órgão, mais de 200 mm de chuva foram registrados na ilha principal de Hong Kong, no distrito de Kowloon e na parte nordeste dos Novos Territórios da cidade desde o final da quinta-feira.

O alerta foi reduzido às 18h, mas as autoridades alertaram sobre os riscos de inundações contínuas.

O líder da cidade, John Lee, disse que estava muito preocupado com as graves inundações na maior parte do território e que havia instruído todos os departamentos a responderem com "todos os esforços".