Imprensa pode ser barrada de encontro entre Biden e Modi antes do G20

NOVA DÉLHI (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, encaminhava-se para uma reunião a portas fechadas com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, nesta sexta-feira, pouco depois de chegar a Nova Délhi para participar de uma cúpula do G20 no fim de semana.

Biden e Modi tinham se encontrado pela última vez em junho, quando o premiê indiano foi convidado para uma visita de Estado à Casa Branca. Espera-se que os dois líderes discutam o progresso de uma série de acordos fechados na ocasião, incluindo um que permitirá à General Electric produzir motores de jato na Índia para fomentar aeronaves militares indianas.

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, também participará do encontro.