Índia diz que comunicado do G20 está quase pronto e será "voz" do sul global

NOVA DÉLHI (Reuters) - O comunicado dos líderes do G20 está quase pronto para ser apresentado aos participantes da cúpula do grupo no fim de semana, disse a Índia nesta sexta-feira, acrescentando que a declaração será uma "voz" do sul global e dos países em desenvolvimento.

A Índia, que detém a presidência rotativa do Grupo dos 20 (G20), é a anfitriã da cúpula, e um consenso sobre o documento final é fundamental para seu sucesso.

A Índia quer que o comunicado final da cúpula, a Declaração dos Líderes, contemple os pontos de vista da Rússia e da China, que têm bloqueado os esforços das nações ocidentais para incluir uma forte condenação da guerra da Rússia na Ucrânia, disseram autoridades indianas à Reuters nesta semana.