Líderes do G20 podem impedir colapso climático, mas regras precisam mudar, diz chefe da ONU

Guterres pediu ao G20 que se comprometa a manter viva a "meta de 1,5ºC" - referindo-se à meta do Acordo de Paris de 2015 de limitar o aumento da temperatura média global bem abaixo de 2°C acima dos níveis pré-industriais, e visando 1,5°C.

“Apresentei um Pacto de Solidariedade Climática – no qual os grandes emissores fazem esforços adicionais para reduzir as emissões; e os países mais ricos apoiam as economias emergentes para conseguir isso”, afirmou Guterres.

O plano pede que os países desenvolvidos zerem as emissões líquidas de carbono o mais próximo possível de 2040, e as economias emergentes o mais próximo possível de 2050, propondo uma eliminação progressiva do carvão até 2030 nos países da OCDE e 2040 em todos os outros.

“A crise climática está ficando fora de controle. Mas os países do G20 estão no controle”, disse ele.

“Juntos, os países do G20 são responsáveis ​​por 80% das emissões globais. Meias medidas não impedirão o colapso climático total.”

O chefe da ONU também apelou aos líderes do G20 para garantirem um estímulo de pelo menos 500 bilhões de dólares por ano para cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da organização.