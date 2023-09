Musk diz que recusou pedido de Kiev para uso de Starlink em ataque a russos

“A intenção óbvia era afundar a maior parte da frota russa ancorada”, escreveu Musk. “Se eu tivesse concordado com o pedido deles, a SpaceX seria explicitamente cúmplice de um grande ato de guerra e escalada de conflitos.”

De acordo com a CNN, a nova biografia "Elon Musk", escrita por Walter Isaacson e que será lançada pela Simon & Schuster na terça-feira, diz que quando drones submarinos ucranianos carregados de explosivos se aproximaram da frota russa no ano passado, eles "perderam a conectividade e chegaram à costa inofensivamente".

Segundo o livro, a decisão de Musk, que fez com que as autoridades ucranianas lhe implorassem para ligar novamente os satélites, foi motivada por um medo agudo de que a Rússia respondesse a um ataque ucraniano com armas nucleares.

A CNN disse que, de acordo com a biografia, isso foi fundamentado nas conversas de Musk com altos funcionários russos e em seus temores de que um “mini-Pearl Harbor” acontecesse.

(Reportagem de David Brunnstrom, Jonathan Landay e Phil Stewart)