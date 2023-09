Nova York diz que Trump inflou seu patrimônio em até US$3,6 bi; ex-presidente pede arquivamento do caso

Por Jonathan Stempel

NOVA YORK (Reuters) - A procuradora-geral do Estado de Nova York disse nesta sexta-feira que Donald Trump pode ter inflado sua fortuna de forma fraudulenta em muito mais do que se pensava anteriormente, em sua mais recente iniciativa na preparação para o julgamento do processo civil contra o ex-presidente dos Estados Unidos e sua empresa familiar.

Num processo apresentado a um tribunal do Estado de Nova York, em Manhattan, a procuradora-geral Letitia James disse que seus especialistas em avaliação e contabilidade acreditam que Trump aumentou falsamente o seu patrimônio líquido em 1,9 bilhão de dólares a 3,6 bilhões de dólares por ano durante uma década.