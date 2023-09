ONU diz que é necessário mais "em todas as frentes" para cumprir metas climáticas

"Com líderes se reunindo este mês para a Cúpula de Ambições Climáticas do Secretário-Geral das Nações Unidas antes da COP28, as conclusões e recomendações deste relatório precisam ser um alerta e um gatilho para compromissos convincentes", disse Pa'olelei Luteru, presidente da a Associação dos Pequenos Estados Insulares.

O relatório instou os países a reduzirem o uso "incessante" da energia do carvão em uma faixa entre 67% e 92% até 2030, em comparação com os níveis de 2019, e a praticamente eliminá-la como fonte de eletricidade até 2050.

A eletricidade com baixo teor de carbono ou zero carbono deverá representar até 99% do total global até meados do século, enquanto os desafios tecnológicos que impedem a captura de carbono devem ser resolvidos.

O relatório também apelou ao desbloqueio de financiamento para apoiar o desenvolvimento com baixas emissões de carbono, observando que milhares de milhões de dólares ainda são investidos em combustíveis fósseis.

Nesta sexta-feira, o secretário-geral da ONU, António Guterres, disse aos líderes do G20 que estes têm o poder de resolver uma crise climática que está "fora de controle".

Uma autoridade brasileira da área do meio ambiente disse à Reuters: "O que precisamos é de uma mobilização sem precedentes, tanto em termos de escala como de velocidade, de todos os recursos financeiros, tecnológicos e de capacitação da humanidade para serem canalizados para o desenvolvimento sustentável".