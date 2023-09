Papa finge lutar boxe com Sylvester Stallone no Vaticano

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Francisco fingiu lutar boxe com o ator e astro da franquia do cinema "Rocky", Sylvester Stallone, durante um encontro no Vaticano nesta sexta-feira.

Apresentado a Stallone e sua família, o papa enfatizou o quanto gostava dos filmes do ator, o que levou um sorridente Stallone a cerrar os punhos como se estivesse pronto para lutar, dizendo: "Pronto, vamos lutar".

Francisco, de 86 anos, que caminhava com o auxílio de uma bengala, deu um soco no ar com o punho esquerdo em resposta, gerando aplausos do ator.