Rei Charles agradece público por amor e apoio ao marcar morte da rainha Elizabeth

O filho mais velho e herdeiro de Charles, o príncipe William, e sua esposa Kate prestaram sua própria homenagem à rainha e compareceriam a um serviço religioso particular para celebrar sua vida.

“Todos sentimos sua falta”, disse o casal nas redes sociais.

Também haverá salvas de tiros em um parque de Londres e na Torre de Londres. O primeiro-ministro Rishi Sunak disse que os pensamentos do país estarão com Charles e sua família no “aniversário solene”.

A morte da rainha marcou o fim de uma era para o Reino Unido. Durante as sete décadas da monarca no trono, ela se tornou não apenas a mais emblemática personalidade britânica, mas também uma enorme presença no cenário mundial.