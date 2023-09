Tempestade deixa 6 mortos na Grécia e premiê adia discurso para focar em resgates

"O nosso país enfrenta pelo terceiro dia um fenômeno diferente de qualquer outro que vimos no passado", disse Marinakis, antes de anunciar que o discurso de política econômica do premiê ocorrerá em meados da próxima semana.

A cidade portuária de Volos, no continente, a área montanhosa circundante de Pelion e as cidades de Cardítsa e Trícala estavam entre as áreas mais atingidas.

As fortes chuvas, que ocorreram dias depois de um incêndio mortal de duas semanas ter acabado no norte e as autoridades dizerem ter sido o mais extremo já registrado, transformaram muitas aldeias na área baixa de Cardítsa, na planície continental da Tessália, em um lago.

O ministro da Defesa Civil, Vassilis Kikilias, disse durante uma coletiva de imprensa na quinta-feira que seis pessoas foram dadas como desaparecidas na área de Cardítsa.

Desde terça-feira, 820 pessoas foram retiradas de suas casas em todo o país, 750 delas na região da Tessália.

A União Europeia está em contato com a Grécia para mobilizar apoio, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na plataforma X, anteriormente conhecida como Twitter.