Tribunal da Flórida avalia proibição a aborto apoiada por governador DeSantis

Por Joseph Ax

(Reuters) - O futuro do direito ao aborto na Flórida estará em jogo nesta sexta-feira, quando a mais alta corte do Estado ouvirá argumentos sobre a proteção do direito à interrupção da gravidez.

O caso perante a conservadora Suprema Corte do Estado norte-americano diz respeito à atual proibição da maioria dos abortos após 15 semanas, que entrou em vigor depois que a Suprema Corte dos Estados Unidos, no ano passado, anulou o direito nacional ao aborto.