Zelenskiy afirma que Putin matou chefe mercenário Prigozhin

KIEV (Reuters) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse nesta sexta-feira que o líder russo, Vladimir Putin, está por trás da morte do chefe mercenário Yevgeny Prigozhin, que morreu em uma queda de avião inexplicável com seus principais aliados no mês passado.

Zelenskiy, que não forneceu nenhuma evidência para sustentar sua afirmação, fez o comentário em uma conferência em Kiev, quando lhe foi feita uma pergunta sobre o presidente russo.

"O fato de ele ter matado Prigozhin - pelo menos essa é a informação que todos nós temos, e não qualquer outro tipo - também demonstra sua racionalidade e o fato de ele ser fraco", disse Zelenskiy.