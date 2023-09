Armênia nega acusação do Azerbaijão de que suas tropas abriram fogo em meio à tensão crescente

O Ministério da Defesa do Azerbaijão disse que unidades armênias abriram fogo com armas leves contra soldados azerbaijanos em Sadarak, no norte de Nakhchivan, um enclave do Azerbaijão que faz fronteira com a Armênia, a Turquia e o Irã.

A declaração do ministério não informou se houve vítimas. O Ministério da Defesa da Armênia negou que as suas forças tenham aberto fogo contra posições do Azerbaijão.

O governo armênio e a mídia estatal disseram que o primeiro-ministro armênio, Nikol Pashinyan, manteve conversas telefônicas no sábado com os líderes da França, Alemanha, dos vizinhos Irã e Geórgia, e com o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken. O Azerbaijão disse que seu ministro das Relações Exteriores discutiu a situação com um alto funcionário do Departamento de Estado dos EUA, Yuri Kim.

Pashinyan disse nas ligações que as tensões estavam aumentando na fronteira e que o Azerbaijão estava concentrando tropas lá e ao redor de Nagorno-Karabakh, disse seu governo. Baku negou isto, ao mesmo tempo que acusou a Arménia de fazer a mesma coisa.

Pashinyan disse que estava pronto para realizar uma reunião urgente com o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, para acalmar as tensões, disse o governo. Mas Hikmet Hajiyev, conselheiro de política externa de Aliyev, disse à Reuters que Baku não recebeu tal proposta.

Ao mesmo tempo, o Azerbaijão denunciou a realização, no sábado, de eleições presidenciais em Nagorno-Karabakh, um território que é internacionalmente reconhecido como parte do Azerbaijão, mas habitado por cerca de 120 mil armênios étnicos.