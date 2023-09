Chefe da Comissão da UE pede adesão do G20 à precificação global do carbono

"As mudanças climáticas são causadas pelo homem. Portanto, isso significa que podemos lidar com elas. Para isso, precisamos de inovação, investimentos em tecnologias verdes, capacidade de energia renovável e eficiência energética... No G20, convidei os líderes a se unirem ao pedido de precificação global do carbono", escreveu Ursula von der Leyen na rede social X, anteriormente conhecida como Twitter.

Leyen tem pressionado a comunidade internacional a introduzir a precificação global do carbono para acelerar a transição para uma economia de baixo carbono.

Ao discursar na sessão de abertura da Cúpula do G20 em Nova Délhi, Leyen disse que o "Sistema de Comércio de Emissões" da UE ajudou a reduzir as emissões em 35% desde 2005, gerando mais de 152 bilhões de euros em receitas.

(Reportagem de Sarita Chaganti Singh e Katya Golubkova; redação de Sakshi Dayal e Shivam Patel)