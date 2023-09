Cúpula do G20 evita condenar Rússia pela guerra na Ucrânia e pede paz

O Grupo dos 20 evitou condenar a Rússia pela guerra na Ucrânia em uma declaração consensual na cúpula realizada neste sábado, mas pediu a todos os Estados que não usem a força para tomar territórios.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, anunciou que a Declaração dos Líderes havia sido adotada no primeiro dia da cúpula do G20 no fim de semana em Nova Délhi.

"Com base no trabalho árduo de todas as equipes, chegamos a um consenso sobre a Declaração da Cúpula dos Líderes do G20. Anuncio a adoção dessa declaração", disse Modi aos líderes, incluindo o presidente dos EUA, Joe Biden, e chefes de governo e de Estado de todo o mundo.